شرطة أم القيوين تضبط سائقاً دهس شخصاً وهرب

المصدر: ام القيوين - عصام الدين عوص

تمكنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط وإحضار سائق قام بدهس شخص من الجنسية الآسيوية ولاذ بالفرار من موقع الحادث.

وأفاد العقيد حميد أحمد سعيد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين بورود بلاغ من غرفة العمليات عن حادث دهس وهروب المُتسبب من مكان الحادث في منطقة فلج المعلا في تمام الساعه 7:15 مساءً "الثلاثاء" ، وعليه تم توجيه الدوريات المرورية للبحث والتحري، وتم ضبط وإحضار السائق وذلك خلال ثلاث ساعات منذ استلام البلاغ، وتم التوصل إلى المركبة المطلوبة في الحادث ومعرفة بيانات المتهم (السائق الهارب)، ومن ثم تحويله للجهات المختصة.

التزام

وأكد العقيد حميد بأن الالتزام بقوانين المرور وأخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطريق وعدم الانشغال بغير الطريق عند القيادة أسباب للسلامة ينبغي على مستخدمي الطريق الحفاظ عليها وعدم التهاون بها لما قد يسببه ذلك التهاون من تعريض حياة قائد المركبة ومرافقيه ومرتادي الطريق للخطر .

غرامة

ووفقًا للمادة (47) من قانون المرور والسير: فإن التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات، يؤدي إلى الغرامة (التي تقررها المحكمة)، بالإضافة لـ (23) نقطة مرورية وحجز المركبة الخفيفة (30) يومًا.

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