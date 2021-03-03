شرطة دبي تنقذ أسرة هدد عائلها بحرقهم وتفجير البيت

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

تمكنت فرقة من مركز شرطة الراشدية بقيادة العميد سعيد بن سليمان آل مالك مدير المركز من إنقاذ حياة أسرة وخادمة بعد تهديد الزوج بحرقهم وتفجير المنزل باستخدام سلندر غاز حيث تبين أنه يعاني من حالة نفسية صعبة.

وأفاد العميد سعيد بن سليمان: أنه ورد بلاغ من سيدة خليجية تفيد فيه أنه أثناء تواجدها في مقر عملها اتصلت بها خادمتها وأبلغتها عبر الهاتف عن نشوب مشادة كلامية بينها وبين زوجها «عربي الجنسية»، حيث قام الأخير بإحضار سلندر غاز وهددها بحرق البيت والانتحار، فطلبت منها اصطحاب الأطفال والتوجه إلى منزل الجيران ثم اتصلت بالشرطة طالبة المساعدة.

توجيهات

وأضاف العميد بن سليمان أنه على الفور توجهت فرقة خاصة من المركز إلى موقع البلاغ وشوهد الزوج داخل البيت في حالة عصبية، ممسكاً بسلندر غاز مفتوح وفي يديه ولاعة ويهدد بتفجير المنزل والانتحار، ولم يكتف بذلك بل كان يقوم بإلقاء الأغطية المشتعلة إلى الخارج باتجاه رجال الشرطة، كما كان يقوم بإلقاء زجاجات العطر باتجاه سيارات الشرطة.

وذكر العميد بن سليمان أن الزوجة أكدت أن زوجها عصبي الطباع، وعاطل عن العمل منذ فترة طويلة، ويعاني من حالة نفسية سيئة، وسبق له الخضوع للعلاج النفسي، حيث حاول فريق العمل التعامل معه على ضوء هذه المعلومات وتهدئته واستمر التفاوض معه لأكثر من ساعتين، وكانت الزوجة والأبناء والخادمة في حالة هلع.

ولفت مدير مركز شرطة الراشدية أنه بعد مفاوضات طويلة تم تهدئته وتقدم منه أحد أفراد الشرطة ونزع منه سلندر الغاز وأغلقه، وتم الاطمئنان على الأطفال والأم والخادمة، وجرى اصطحاب الزوج إلى المركز وتحرير بلاغ بالواقعة، وبعدها تم إيداعه في مصحة نفسية ليحصل على العلاج المناسب.

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