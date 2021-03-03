إلزام شركة بدفع 97 ألف درهم نتيجة إخلالها بعقد مقاولة

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

ألزمت محكمة العين الابتدائية شركة تعمل في مجال تركيب الأبواب، بأن تؤدي لصاحب عقار 97 ألف درهم.

وتفصيلاً، اتفق صاحب عقار «الشاكي» مع شركة تعمل في مجال تركيب الأبواب «المشكو عليها»، على قيام الأخيرة بمقاولة لتنفيذ أبواب خشبية لصالح الشاكي مقابل 90 ألف درهم، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 60 يوماً، إلا أن المشكو عليها لم تقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة الدعوى.

وأمام هيئة المحكمة طالب الشاكي، بفسخ العقد مع إلزام المشكو عليها برد 90 ألف درهم والفائدة القانونية بنسبة 12% من استلام الدفعات وحتى السداد التام بواقع 7200 درهم، مع إلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أوراق الدعوى تشير إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة المشكو عليها على قيام الأخيرة بتنفيذ أعمال أبواب خشبية بقيمة 112070 درهماً، وأثبت الخبير أن المشكو عليها تسلمت من الشاكي مبلغ 90 ألف درهم من قيمة تلك الأعمال.

وعليه قضت المحكمة بفسخ عقد المقاولة وبإلزام الشركة المشكو عليها أن ترد للشاكي مبلغ 90 ألف درهم، وإلزامها بدفع مبلغ 7000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ أعمال المقاولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز