بلاغات عن رسائل مشبوهة من خارج الإمارات تروج للممنوعات

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

وردت بلاغات للقيادة العامة لشرطة أم القيوين من بعض أفراد المجتمع حول تلقيهم رسائل مشبوهة من أرقام من خارج الدولة تروّج لمواد ممنوعة عبر مقاطع صوتية وصور حول كيفية الشراء ومواقع التسليم مقابل تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة.

تعاون

وتهيب شرطة أم القيوين بالجمهور وأفراد المجتمع التعاون وسرعة الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة قد تصل إلى حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالاتصال على الرقم "0501321817".

كما تؤكد شرطة أم القيوين ثقتها بوعي أفراد المجتمع في التصدي لهذه الرسائل المشبوهة، والتعاون مع الجهات الأمنية لتعزيز منظومة الأمن والأمان المجتمعي.

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