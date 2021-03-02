وفاة مواطن عشريني في حادث اصطدام دراجته

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

توفي شاب مواطن عشريني يدعى ( ح.خ.س) في حادث مروري خطير بمنطقة الفصيل بامارة الفجيرة، إثر اصطدام دراجته النارية بسيارة ليلقى حتفه على الفور في موقع الحادث متأثرا بإصابته البليغة.

وأشار العقيد صالح الضنحاني مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة الحادية والنصف مساء يوم الاحد من أول أمس عن وقوع حادث اصطدام دراجة بسيارة في منطقة الفصيل، وعليه تحركت سيارة الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة قائد الدراجة في موقع الحادث نتيجة إصابته البليغة، موضحا بأن التحقيقات مازالت مستمرة للتعرف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث الخطير.

وعليه حث الضنحاني السائقين ضرورة التقيد بقوانين السير والمرور والالتزام التام بالسرعات المحددة والانتباه والتركيز اثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق وترك مسافة آمنة، من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين.

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