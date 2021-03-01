شامبو بخلطة المخدرات في حوزة زائرة ستينية

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي اليوم، عن محاولة ستينية آسيوية تهريب مؤثرات عقلية، إلى الدولة من خلال إخفائها داخل علب شامبو.

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن الزائرة التي تعمل نادلة وتبلغ من العمر 56 عاماً جلبت وحازت مؤثراً عقلياً عبارة عن 22 لفافة ورقية تزن إجماليا 746 غراما من مادة الميثامفيتامين، أخفتها داخل 3 علب شامبو من أجل تهريبها وإدخالها إلى الدولة.

وبحسب مفتشة جمارك التي أدلت بأقوالها إلى النيابة العامة، فإنه تم الاشتباه صباح يوم الواقعة، في نوفمبر الماضي، بحقيبة المتهمة لدى وصولها إلى صالة مطار دبي، وبتفتيشها لوحظ وجود كثافة أسفلها، وبسؤال صاحبتها عما إذا كان لديها أي شيء ترغب في الإفصاح عنه، أجابت بالنفي.

وأضافت "بمواصلة التفتيش تم العثور على لفافات داخل 3 عبوات شامبو، وتبين احتواؤها على مؤثرات عقلية لها المظهر المميز لمخدر الكريستال بعدد إجمالي 22 لفافة، وعليه تم التحفظ عليها واتخاذ باقي الإجراءات القانونية لتحويلها الى جهات الاختصاص.

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