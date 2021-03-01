62 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية في دبي

المصدر: دبي - البيان

انخفض معدل وفيات حوادث المرور في دبي بنسبة 62% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، كما حقق مؤشر وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان 1.8% في العام 2020 وكان المستهدف 2.7%، وذلك بحسب إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية، وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية، ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها.

وجرى استعراض المؤشرات خلال ترؤس اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الرابع من العام 2020، بحضور العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد جمعة بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء الزفين على نتائج الحملات المرورية في العام الماضي مقارنة بالعام 2019 ومن ضمنها حملة «سلامة المشاة»، «الانحراف المفاجئ»، «عدم ترك مسافة كافية بين المركبات»، «رمضان بلا حوادث»، «العودة للمدارس»، «صيف بلا حوادث»، و«السرعة القاتلة»، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملات المرورية في العام الماضي 147.561 مستفيداً في العام 2020 مقابل 131.808 مستفيداً في العام 2019.

كما اطلع الزفين على الإحصائيات الخاصة بإدارة الفعاليات التي شاركت في 258 فعالية في العام الماضي مقارنة بـ 1211 فعاليات خلال الفترة نفسها من العام 2019، بينما بلغت عدد المواكب التي شاركت فيها 306 مواكب في 2020 مقابل 218 موكباً في الفترة نفسها من العام 2019، فيما نظم المعهد المروري 108 دورات في العام الماضي استفاد منها 1235 شخصاً مقابل 167 دورة في العام 2019 استفاد منها 1069 شخصاً.

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