شرطة دبي تعيد ماسة إلى صاحبتها خلال 4 ساعات فقط

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أعاد فريق من مركز شرطة بر دبي ماسة، تقدر بآلاف الدراهم إلى صاحبتها بعد فقدانها بـ 4 ساعات فقط، دون أن تتذكر مكان فقدانها، وتبين أن أوروبياً عثر عليها ملقاة على الأرض، وخبأها في ملابسه، وتوجه إلى غرفته، وتم العثور عليها.

وتفصيلاً أفاد العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم مدير مركز شرطة بردبي لـ«البيان»: إنه تم تلقي بلاغ من إحدى السيدات من الجنسية الخليجية تفيد فيه أنها فقدت ماسة كانت ترتديها أثناء وجودها في أحد الأبراج الفندقية في دبي، ولم تتذكر ما إذا كان هذا الأمر حدث في موقف السيارات أم مدخل البرج وطلبت مساعدة الشرطة.

وأشار العميد المعصم إلى أنه على الفور انتقلت دورية إلى موقع البلاغ، وتم تدوين إفادة المبلغة عبر «نظام الخدمة الموحد»، حيث لم تؤكد المبلغة موقع فقدانها للماسة، التي تقدر قيمتها بآلاف الدراهم، وقام فريق من المركز بالبحث عنها في الأماكن التي ترددت عليها، ولم يتم العثور عليها.

ولفت العميد المعصم إلى أنه بمراجعة الكاميرات وجد مشهداً لا يتعدى ثواني لشخص يلتقط شيئاً من الأرض، وتم التعرف عليه وعلى مساره، وتبين أنه سائح أوروبي نزيل إحدى الفنادق في دبي، وتوجه رجال التحريات إلى غرفته، وعند سؤاله عن الماسة أنكر الأمر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبتفتيش غرفته عثر عليها في حقيبة يد صغيرة، واعترف أنه عثر عليها على الأرض، ولم يعرف صاحبتها، وتم تحويله للجهات المختصة واسترجاع الماسة، حيث تم الاتصال بالمبلغة في غضون 4 ساعات على الأكثر وطمأنتها أنه تم العثور على الماسة وتسليمها إياها، والتي تقدمت بدروها بالشكر الجزيل لشرطة دبي ولم تكن مصدقة ما حدث بهذه السرعة.

ولفت العميد المعصم إلى أنه عند العثور على أي مستند أو مقتنيات أو أموال يجب التوجه فوراً إلى أقرب مركز شرطة أو على الأقل إبلاغ عمليات الشرطة في حالة تعذر انتقال الشخص إلى المركز، وكذلك يوجد صندوق خاص بالمعثورات في مراكز الشرطة الذكية في جميع مناطق دبي، كما توفر شرطة دبي نقطة شرطة ومكاتب شرطة في كل المراكز التجارية والحدائق والتجمعات يمكن الرجوع إليها تجنباً للمساءلة القانونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز