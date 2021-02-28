عقوبة مشددة لزائر أحضر معه 34 كيلو ماريغوانا

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم زائراً أفريقيا في العشرينيات من عمره بالسجن 10 سنوات ثم الإبعاد عن الدولة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لإدانته بجلب كميات كبيرة من المخدرات في أمتعة سفره لتسليمها إلى تاجر في الإمارة.

ودلت التحقيقات في هذه القضية أن الجاني، جلب معه نهاية أكتوبر الماضي نحو 34 كيلو و 400 غرام ماريغوانا أخفاها في أمتعته، وحاول تهريبها إلى الدولة، لكن أفراد الجمارك اشتبهوا به لدى وصوله صالة القادمين في مطار دبي وأخضعوه للتفتيش وضبطوا الممنوعات في حوزته .

وشهدت مفتشة في جمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة، باشتباه قسم الأجهزة الداخلية ونقطة تفتيش الأمتعة، بالمتهم لدى وصوله إلى صالة القادمين في المبنى الثاني لمطار دبي، ولدى تكليفها بتفتيش الكيسين اللذين كانا بحوزته، عثرت على المخدرات المذكورة فيهما، وبسؤال الزائر عنها، ادعى بأنه لا يعرف شيئا عنها وان شخصا في موطنه سلمه اياهما لتوصيلهما الى دبي.

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