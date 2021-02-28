معاقبة تاجر استلم سيارة حديثة لتجربتها فسرقها

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت المحكمة الجزائية في دبي اليوم الحكمَ في واقعة سرقة تاجر سيارات أسيوي سيارة حديثة من أحد المعارض بمنطقة رأس الخور، بعد الادعاء أمام التاجر برغبته في تجربتها لشرائها، وقضت بحبسه عاما والإبعاد عن الدولة، وغرامة مالية قدرها 220 الف درهم.

ودلَّت التحقيقات في هذه الواقعة على أن الجاني الهارب من العدالة اشترك في هذه الجريمة مع اثنين من جنسيته، وتمكنوا من تزوير أوراق السيارة بعد التلاعب برقم "الشاصي" وإجراء تعديلات عليها، وتسفيرها إلى دولة عربية.

وعاقبت "جزائية دبي "شريكي السارق، بالحبس عاما والابعاد عن الدولة، وغرامة مالية قدرها 150 الف درهم لكل منهما، عن ادانتهما بتزوير مستندات المركبة والاشتراك في جريمة السرقة.



وبحسب التاجر، فإن السارق هو زبون دائم لدى المعرض، ويشتري سيارات منه باستمرار لتصديرها خارج الدولة، وإنه حضر في يوم الواقعة وعاين سيارة كورية موديل 2020 قيمتها 100 ألف درهم، وأبدى رغبته في شرائها، قبل أن يطلب مفتاحها وينطلق بها بمفرده بحجة تجربتها ثم إعادتها، غير أنه لم يُعدها كما وعد.

وأضاف المجني عليه أنه تواصل مع "الزبون" بعد غياب استمر 4 ساعات، وسأله عن سبب تأخره، فأخبره الأخير بأنه أُعجب بالسيارة، وسيشتريها، وأنه موجود حينها في محل زينة لتعتيم زجاج نوافذها".

فتح بلاغ

وبيَّن البائع أنه كرر الاتصال بالزبون عدة مرات بعد تأخره طويلاً، لكن هاتفه النقال كان مغلقاً، وهو ما دفعه إلى تقديم بلاغ في الشرطة، ليكتشف واقعة سرقة السيارة وتسفيرها بأوراق مزورة إلى دولة عربية.

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