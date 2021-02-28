يخطفون مليون درهم من يد مستثمر ويدهسونه بالسيارة عند الفرار

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم، عقوبة الحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد نفاد مدة الحكم، بحق أفريقيين وآسيوي عاطلين عن العمل، لإدانتهم بتهمة سرقة مليون درهم من يد شريك عربي، كان بصدد شراء شقة من المدان الثاني، الذي كان يعمل وسيطا عقاريا، معاقبة إياهم كذلك بغرامة قدرها 957 ألف درهم على كل واحد منهم.

وأفادت التحقيقات أن المجني عليه تواصل مع المدان الثاني، واتفقا على الالتقاء لإتمام عقد شراء شقة في دبي، إلا أن الأخير أحضر معه المدان الأول، الذي طلب من المجني عليه إبراز المليون درهم للتأكد من جديته في الشراء، وما أن أظهرها حتى سرقها ذلك الجاني، وتوجه إلى مركبة كانت تقف على الجانب المقابل لمكان الواقعة، وهي عائدة للجاني الثالث الذي كان طرفا في التخطيط لهذه الجريمة، حيث صدم بمركبته المجني عليه وأصابه بعدة إصابات بينما كان "الأخير" يحاول فتح باب السيارة لاسترداد المبلغ المسروق.

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