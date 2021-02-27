طبيب يطالب بـ 250 ألف درهم تعويض عن "بصقة"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

رفعت محكمة أبوظبي المدنية قيمة التعويضات التي ألزمت بها امرأة بأن تؤدي لطبيب إثر "بصقها" عليه إلى 20 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم طبيب بدعوى قضائية، أشار فيها إلى نشوب خلاف بينه وبين امرأة (مريضة) لدى زيارتها لمكتبه بالمستشفى، أدى الى قيام المشكو عليها بالبصق عليه .أمام جميع الموجودين، مطالباً بإلزامها بدفع 250 ألف درهم.

وقال انه طبيب ذو مكانه مرموقة ولديه خبرات واسعة داخل الدولة، تمتد لنحو 38 عاماً، وقد لحقت أضرار به مادية وأدبية مما حداه لرفع دعواه الماثلة، مقدما سندات لدعوى تضمنت حكم صادر من المحكمة الجزائية قضى بإدانتها بالاعتداء على سلامة جسمه بالبصق عليه، وصدر في حقها عقوبات تضمنت الزامها بدفع 5 الاف درهم كتعويض له.

وامام المحكمة حضر وكيل المشكو عليها وقدم مذكرة جوابية طالب فيها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل في الحق بالتعويض، حيث صدر حكم بإلزام المرأة، بدفع الاف درهم كتعويض للشاكي.

وأشارت المحكمة بأن الثابت في أوراق القضية، قيام المشكو عليها بالبصق على الشاكي ولم تصل نتيجة الاعتداء الى درجة الجسامة، وقد تم الحكم أمام المحكمة الجزائية الابتدائية بإدانتها، الامر الذي يستوجب اكمال التعويضات التي يستلزم الزام المشكو عليها بدفعها للشاكي.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدى للشاكي مبلغ 15,000 درهم ليرتفع إجمالي مبالغ التعويضات إلى 20 ألف درهم.

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