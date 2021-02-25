وفاة شقيقين مواطنين في حادث تدهور مركبتهما على طريق الإمارات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

توفي شقيقان مواطنان، 27 عاما، 17عاما، في حادث انحراف وتدهور مركبتهما عصر اليوم الخميس على الطريق الدائري "الإمارات العابر" باتجاه شمل.

وقال العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة أنه في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الخميس تلقت غرفة عمليات الشرطة بلاغا عن وقوع حادث انحراف وتدهور مركبة على شارع الإمارات ‏ نتج عنه وفاة شخص واصابة الآخر بإصابة بليغة.

واضاف إن دوريات الشرطة والإسعاف الوطني هرعت على وجه السرعة إلى موقع الحادث الذي تبين أنه وقع نتيجة فقدان السائق الذي كان يرافقه شقيقه السيطرة على عجلة القيادة ما أدى لانحراف المركبة وتدهورها عدة مرات، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى والمصاب الى المستشفى حيث توفي الآخر لاحقا متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها جراء هذا الحادث المؤسف.

ودعا النقبي قائدي المركبات الى الانتباه اثناء القيادة مع الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المرورية حفاظاً على سلامتهم من مثل هذه الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء.

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