يلزم شقيقه بـ55 ألف درهم لنشره تسجيلات عبر واتساب

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شقيقه بدفع تعويضات مالية ومعنوية، على خلفية قيام الأخير بإرسال تسجيلات صوتية للشاكي على مجموعة «واتساب» الخاصة بالعائلة، تفيد بوجود أفراد بين العائلة قاموا بأخذ سلفة من والدهم وعليهم أن يقوموا بسداد المبلغ لحفظ حقوق العائلة، الأمر الذي تسبب في إثارة المشاكل بين أفراد العائلة.

وأوضح الشاكي، أنه قام بإرسال التسجيل إلى شقيقه قبل عام ونصف من الواقعة، إلا أن الأخير أعاد إرسال التسجيل على المجموعة الخاصة بالعائلة عقب وفاة والدهما بهدف الإساءة للشاكي، أمام العائلة وإثارة المشاكل بين أفرادها.

وتم إحالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية التي أدانته وقضت بمعاقبة بتغريمه بمبلغ 50 ألف درهم، ليوجه الشاكي بعدها إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويضات أخرى.

ومن جانبها أوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق أن المشكو عليه قام بالاعتداء على خصوصية شقيقه عبر إفشاء مواد صوتية عبر شبكة معلوماتية، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، مشيرة إلى أن المشكو عليه نشر التسجيل الصوتي الذي أرسله الشاكي إليه منذ أكثر من عام ونصف وأعاد إرساله لإثارة المشاكل بين أفراد العائلة.

وأشارت المحكمة إلى أن ما اقترفه المشكو عليه في حق الشاكي مس مشاعره وسمعته وما ألم به من شعور بالحزن والأسى والحسرة ما يستوجب تعويضاً على الأضرار المعنوية. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ 5 آلاف درهم، ليصل إجمالي المبالغ الملزم بدفعها إلى 55 ألف درهم.

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