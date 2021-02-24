استغاثت بزوجها.. سائق يحتال على خادمة ويهتك عرضها داخل سيارته

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي سائقا آسيوياً بالحبس 6 شهور والإبعاد عن الدولة، لإدانته بخطف خادمة من جنسيته عن طريق الحيلة والخداع، وهتك عرضها داخل سيارته بالرغم من استغاثتها عبر الهاتف بزوجها ليخلصها من الجاني.

ودلت التفاصيل في هذه القضية التي نظرتها "الجزائية" في أكتوبر الماضي، أن الخادمة وضعت إعلانا في أحد المواقع المختصة، للبحث عن فرصة عمل، بعدما خسرت عملها السابق، وسرعان ما جاءها الرد برسالة نصية من المتهم الذي أوهمها بتشغيلها لخدمة والدته، واتفق معها على اللقاء لنقلها إلى المنزل، وحينما وصل إليها، طلب منها الركوب معه في السيارة، فرفضت كونه بمفرده، إلا أنه طمأنها وطلب منها الركوب والجلوس على الكرسي الأمامي، فجلست، وقاد السيارة باتجاه موقع مجهول وهتك عرضها.

وأفادت المجني عليها أمام النيابة العامة بأنها طلبت من السائق التوقف وإنزالها بعدما أدركت نيته السيئة، غير أنه كان يطلب منها الحفاظ على الهدوء وعدم الصراخ حتى لا يلتفت إليهما أحد، وفي تلك الأثناء اتصلت بزوجها وطلبت منه التحدث معه عله يقنعه بإنزالها أو يشعره بالخوف من جراء فعلته، وبالفعل تحدث معه ووافق على إنزالها على كتف أحد الطرق الرئيسية، لكنه لم ينزلها على الفور، بل كرر اعتداءه عليها وهتك عرضها، ولما هددته بالاتصال بالشرطة، أوقف السيارة وأنزلها وهرب، قبل أن يلقى القبض عليه ويحال للقضاء لنيل جزائه.

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