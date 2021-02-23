صفر وفيات حريق بالشارقة و169 حادثاً في 2020

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، أنه تم تزويد أسطول مركبات الدفاع المدني بـ 7 سيارات لدعم عمليات الإطفاء والإنقاذ، إضافة إلى زيادة الإطفائيين إلى 72 إطفائياً لتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث، وبين أن نسبة الحوادث انخفضت إلى 56% خلال العام الماضي، حيث بلغت 169 حادثاً مقارنة بالعام 2019، كما سجلت صفر وفيات بسبب حوادث الحريق في 2020، مرجعاً الانخفاض إلى تعزيز التوعية التي قامت بها الإدارة وتوسيع عمليات التفتيش وتركيب الأنظمة الحديثة، كما استفاد 12 % من عدد السكان في الإمارة من حملات التوعية والتي تم تطبيقها «عن بعد»، وتم تقديم حزم وتسهيلات لـ 456 شركة خلال الجائحة، كما أن هناك 186 متطوعاً، منهم 50 متطوعة و136 متطوعاً ساهموا بالمشاركة في عمليات التوعية مع الإدارة خلال جائحة (كوفيد19).

وأضاف النقبي أنه تم إنجاز 85 % من المعاملات بالتطبيقات الذكية التي تعمل بها الإدارة خلال جائحة كورونا بزيادة قدرها 2 % مقارنة بالعام 2019، مبيناً أنه تم وضع خطة لمواكبة التطور العمراني الذي تشهده الإمارة خلال الـ 10 سنوات المقبلة، كما أن هناك 5 مراكز جديدة للدفاع المدني بالشارقة سيتم تفعيلها خلال العام الجاري.

كاشف حريق

لفت العقيد سامي النقبي إلى أنه تم تركيب 6 آلاف كاشف حريق في المنازل بالشارقة والمستهدف الوصول إلى 10 آلاف منزل، كما تم ابتكار جهاز يحاكي التدريب الواقعي وتم عمل التجارب الحقيقية عليه.

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