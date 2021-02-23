الحبس وغرامة 880 ألف درهم بحق خادمة ارتكبت هذا الجرم

المصدر: دبي ــ رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم خادمة أفريقية بالحبس عاماً، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة الحكم، وغرامة مالية قدرها نحو 880 ألف درهم لإدانتها بسرقة أموال من منزل أسرة عربية.

وجاء في حيثيات القضية، أن الخادمة سرقت 760 ألف درهم و50 ألف دولار أمريكي و3 آلاف دينار كويتي وضعتها كلها في كيس مخلفات، خرجت به من المنزل بحجة رميه في "الحاوية" وسلمته لأحد الأشخاص ثم عادت، وغادرت في اليوم التالي، ولم ترجع.

وبحسب أقوال الزوجة في تحقيقات النيابة العامة، فإن الخادمة بدأت بالعمل لديها في شهر مارس من العام الماضي وتبين لاحقاً أنها تسرق من المنزل مبالغ بسيطة رغم تنبيهها أكثر من مرة، وفي يوم الواقعة تلقت اتصالاً من زوجها طالباً منها إخفاء المفتاح الخاص بالغرفة التي تحتوي على أموالهم في غرفة أخرى، ففعلت، ولما عاد الزوج أخذ مبلغاً قيمته الف درهم من الأموال، وخبأ المفتاح بين الملابس في الخزانة، وهو اليوم الذي خرجت فيه الخادمة ومعها كيس أسود خارج المنزل وعادت دون أن ينتبه أحد إلى أن الأخيرة سرقت ذلك المبلغ.

وفي اليوم التالي اكتشف الزوجان واقعتي هروب الخادمة وسرقة نقودهما، فأبلغا الشرطة التي ألقت القبض عليها بعد نحو ثلاثة أسابيع بموجب بلاغ بالواقعة، واعترفت بواقعة السرقة، بالتعاون مع أشخاص آخرين غادر أحدهم الدولة في اليوم عينه الذي تمت فيه الجريمة بعدما أخفى المبلغ لدى متهمة أخرى مقابل مبلغ من المال لأجل ترتيب تحويله الى خارج.

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