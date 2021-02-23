صورة على هاتف خادمة تكشف تورطها في هذه الجريمة

المصدر: دبي - رامي عايش

لم تدُم سعادة خادمة إفريقية بحيازة عقد ذهب أبيض لم تكن تحلم في يوم من الأيام باقتنائه أو لبسه حول عنقها لكونه ثميناً، بعدما اكتشفت مخدومتها الخليجية مصادفةً واقعة سرقته منها، عندما فتشت هاتفها وشاهدت صوراً لها وهي ترتديه.

وبحسب التحقيقات في هذه القضية التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، فقد أفادت ربة المنزل، في محضر استدلالات الشرطة، بأنها اكتشفت واقعة تعرضها للسرقة من قِبل خادمتها مصادفةً، فبينما كانت تفتش في هاتف الأخيرة، عثرت على صور لها وهي ترتدي ذلك العقد الذي هو في الأصل لها.

ولما بحثت عنه في خزانتها لم تجده، فسألت الخادمة عنه، لكنها أنكرت مسؤوليتها عن السرقة، وعليه أبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليها وأحالتها إلى الجهات القضائية.

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