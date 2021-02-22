مطلقة ترتكب 15 مخالفة بسيارة زوجها السابق

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية امرأة (مطلقة) بدفع 3 آلاف و425 درهماً، جراء ارتكابها 15 مخالفة مرورية، مستخدمة في ذلك السيارة المسجلة باسم زوجها السابق والتي سبق وأن وفرها لها بعد طلاقهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي بدعوى قضائية يطالب فيها بالزام المشكو عليها (زوجته السابقة) بأداء مبلغ 7 آلاف و290 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع المصاريف والرسوم، على سند من القول إن المشكو عليها كانت زوجة، وتم الطلاق بينهما وقام بتوفير سيارة لها بناء على حكم قضائي وقد ارتكبت مخالفات بالقيمة المطالب بها، مشيراً إلى أنه قام بسدادها ولم تقم المشكو عليها برد قيمة المخالفات المدفوعة.

وأرفق صور كشوف مخالفات وإيصالات سداد وصورة حكم قضائي، وأمام مكتب إدارة الدعوى مثل وكيل المدعى عليها وقدم مذكرة جوابية طالعتها المحكمة وبعد الانتهاء من إجراءات تحضير الدعوى أحالها القسم المختص لهذه المحكمة .

وأشارت المحكمة أن الثابت بالأوراق قيام المشكو عليها بارتكاب 15 مخالفة مرورية، بما مجموعه 3 آلاف و425 درهماً، ومن ثم فإن المشكو عليها هي المسؤولة عن هذه المخالفات كون السيارة مسلمة لها لاستخدامها وهي بهذه المثابة حارسة لها.

وعليه قضت المحكمة بإلزامها بدفع 3 آلاف و425 درهماً للشاكي هي قيمة المخالفات المسددة من قبله.

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