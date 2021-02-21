عقوبته الحبس والإبعاد.. زائر عربي أمام "جزائية دبي" بسبب درهمين

المصدر: دبي-رامي عايش

يواجه زائر عربي، في أواخر عقده الثالث من العمر عقوبة الحبس والإبعاد في حالة إدانته وثبوت تورطه في تزوير تذكرة مواقف عامة، واستعمالها أثناء إيقاف سيارته في أحد المواقف الخاضعة للرسوم، مع علمه بأنها "مزورة".

النيابة العامة التي أحالت المتهم إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، قالت إن "الأخير" قصَّ جزءا من تذكرة مواقف أخرى، وألصقه على واحدة أخرى بموضع الرقم الدال على تاريخ الإصدار، مشيرة إلى أن الموظف المختص لاحظ عدم صحة التذكرة أثناء التأكد من التزام أصحاب المركبات بدفع قيمة الرسوم.

وقال الموظف في ملف التحقيق، إنه لاحظ وجود تزوير على تذكرة رسوم المواقف الخاصة بسيارة المتهم لخداع موظفي التفتيش، وعليه أبلغ جهة عمله التي أبلغت الشرطة.

أما المتهم فاقر لدى استدعائه واستجوابه من قبل الشرطة بالتهمة المسندة إليه، مدعيا أنه زور التذكرة وغير بياناتها ووضعها على سيارته، لأنه لم يكن يملك درهمين لاستخراج تذكرة مواقف جديدة.

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