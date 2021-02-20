إدانة محتال عرض 50% أرباحاً مقابل 35 ألف درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل «محتال»، بأن يؤدي مبلغ 40 ألف درهم، إلى آخر، بعد أن أوهمه بأنه مدير شركة، طالباً منه مشاركته في إنشاء مشروع تجاري، مقابل دفع مبلغ وقدره 35 ألف درهم، ويتحصل مقابله على نسبة 50 % من الأرباح.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية أمام الدائرة المدنية، طالب فيها بإلزام آخر، بأن يؤدي له مبلغ 35 ألف درهم، مع الفائدة القانونية وبالتعويض عما لحقه من ضرر بمبلغ 10 آلاف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المشكو عليه، احتال عليه بعدما أوهمه أنه مدير شركة وطلب منه مشاركته بمبلغ 35 ألف درهم، وتقاسم الأرباح، موضحاً أن المشكو عليه تمت إدانته بحكم جزائي.

وخلال نظر الدعوى تغيب المشكو عليه عن الحضور، فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من الأوراق، أن المشكو عليه أدين بحكم جزائي عن تهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للشاكي، ومن ثم يكون هذا القضاء فصل في الأساس المشترك بين الدعوتين المدنية، والجنائية، وتكون ذمة المشكو عليه مشغولة بمبلغ وقدرة 35 ألف درهم.

وأكدت المحكمة أن خطأ المشكو عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في حرمان الشاكي من المبلغ المسلم للمشكو عليه وإحساسه بآلام نفسيه ألمت به من جراء فعل المشكو عليه.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي 40 ألف درهم، مع إلزامه بالمصاريف ورسوم القضية.

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