شرطة أم القيوين تنفي ارتكاب جريمة قتل بالإمارة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

نفت القيادة العامة لشرطة أم القيوين حدوث جريمة قتل بالإمارة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبيّن ارتكاب جريمة قتل في إمارة أم القيوين.

وأوضح اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين أن المقطع المصور للجريمة تم تصويره خارج دولة الإمارات. وليس كما يبين المقطع أنه صوّر في إمارة أم القيوين.

أمن واستقرار

وأهاب قائد عام شرطة أم القيوين بالجمهور الكريم عدم تداول مثل هذه المقاطع التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال من يتأكد فبركتهم للفيديو حسب نص المادة القانونية رقم (21) من القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما أكد الشيخ راشد أن أجهزة الشرطة في الدولة لديها من القدرات ما يمكّنها من الوصول إلى مصادر مثل هذه المقاطع والصور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من التقطها أو فبركها.

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