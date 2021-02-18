خدعة "الحسناوات" تكلف شاباً 280 ألف درهم

المصدر: دبي-رامي عايش

بحساب وهمي وصور حسناوات، وبأسعار معقولة لخدمات التدليك، تمكنت 5 نساء أفريقيات من استدراج شاب آسيوي إلى الشقة التي كنَّ يقطنها، عبر تطبيق "تندر"، وأجبرنه بعد الاعتداء عليه بالضرب والتهديد على تحويل 250 ألف درهم من حسابه البنكي إلى حسابات مجهولة بواسطة تطبيق البنك الذكي الموجود في هاتفه.

ووفق أقوال المجني عليه وهو استشاري تقنية معلومات، للنيابة العامة التي أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، فقد عثر أثناء تصفحه برنامج التواصل الاجتماعي "تندر" على إعلان لخدمات التدليك على حساب تظهر فيه فتيات حسناوات، ولما تواصل مع الرقم الموجود على الحساب، تعرف إلى مكان الشقة، وحجز موعداً للحصول على "الخدمة" مقابل 200 درهم.

وأضاف أنه بتوجهه ليلاً إلى المكان الموصوف، استقبلته فتاة أفريقية، واكتشف وجود أربع أخريات في الداخل، طلبن منه 200 درهم، ولما أخرج محفظته ليسلمهن المبلغ، انتزعنها منه، وأجبرنه بالضرب والإذلال، على تسليم هاتفه وفتحه، كونه مقفلاً، وكذا الافصاح عن بياناته البنكية، ومنها الرقم السري لتطبيق البنك الخاص به على هاتفه، وتمكّنَّ من تحويل 250 ألف درهم من حسابه عبر التطبيق إلى حسابات مجهولة، من أصل كامل المبلغ الذي حاولن تحويله بالكامل ولكنهن فشلن".

كما تمكنت إحدى المجرمات من الاستيلاء على بطاقته الائتمانية، وسحبت 30 ألف درهم بواسطتها من الصراف، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي استولين عليه هو 280 ألف درهم.

وأشار المجني عليه إلى أن المتهمات سرقن منه هاتفه الجوال، قبل أن يسمحن له بالمغادرة بعد ذلك، ليسارع إلى الاتصال بالبنك الخاص به، وأخطاره بالأمر، ومن ثم إبلاغ الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على 3 منهن.

اقوال الشرطة

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق بحثي، حيث وردت معلومات عن وجود المتهمات في شقة بإمارة أخرى، ولدى مداهمتها وتفتيشها بالطرق القانونية، ألقي القبض على 3 منهن، واعترفن باستدراج المتهم عبر الطريقة المذكورة، والاستلاء على أمواله بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالقتل بسكين وضعنها على رقبتها لترويعه واجباره على تنفيذ طلباتهن.

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