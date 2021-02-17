إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم مركبتين واحتراق إحداهما في دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تسبب اصطدام مركبتين في دبي في تسجيل 3 إصابات واحتراق مركبة وتضرر الأخرى.

وتفصيلاً أفاد الدفاع المدني في دبي أن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً في الساعة 8:52 مساء اليوم عن حادث حريق في مركبة على شارع رأس الخور قبل مخرج أبو كدره باتجاه القوز وعلى الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث، وعند الوصول في الساعة 8:57 تبين أن الحادث ناجم عن تصادم مركبتين، وتمكنت الفرقة من إخماد الحريق خلال 3 دقائق، وأدى الحادث إلى 3 إصابات إحداها بسيطة في اليد بسبب الحريق و2 جراء التصادم، واحتراق مركبة، وتضرر الأخرى نتيجة التصادم.

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