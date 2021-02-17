7 نصائح للمتسوقين لتجنّب المخالفات

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة )

أكد الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، على ضرورة التزام المتسوقين بالإجراءات الاحترازية خلال عملية التسوق، لتعزيز جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

وحدد 7 نصائح تضمنت إعداد قائمة مشتريات مسبقاً لتقليل فترة التسوق قدر الإمكان والذهاب للمنافذ التي تتسوق منها بشكل دائم للتسوق بشكل أسرع، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات بشكل دائم وخلال عملية التسوق، وعدم إغفال أي منهما، وتجنب لمس العين والفم والأنف.

ونصح بأهمية الانتقال من التسوق الأسبوعي للمتسوق الشهري لتقليل عملية الاختلاط وتخفيف الزحام في منافذ البيع، مع الحرص على عدم اتباع أسلوب تخزين كميات كبيرة من السلع لتوفرها بشكل كبير في الأسواق، وتجنب اصطحاب الأطفال وكبار السن.

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