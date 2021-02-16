وفاة طفل عربي في حادث مأساوي بمنزل ذويه بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

لقي طفل عربي (5 أعوام) حتفه في حادث مأساوي في منزل ذويه بمنطقة واسط في الشارقة، حيث كان يلعب في فناء منطقة الكراج بالمنزل، ثم حُشر بين باب الكراج والجدار، بحسب ذوي الطفل المتوفى ولم يتمكن من الخروج الأمر الذي أدى إلى اختناقه.

وعندما غاب الطفل عن الأنظار لفترة بدأت أسرته بالبحث عنه، فوجد في الكراج محشوراً بين المركبة وجدار الكراج، فتم التواصل مع الإسعاف الوطني، حيث تم نقله إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج، فتم أخبار ذويه بأن الطفل قد فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.

وجار عملية التحقيق من قبل شرطة الشارقة لمعرفة ملابسات الحادث.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة كافة افراد المجتمع الى الانتباه خلال لعب ابنائهم داخل أو خارج المنزل، وذلك حفاظا على سلامتهم، وحتى لا يقع ما لا يحمد عقباه.

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