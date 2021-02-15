«بسجنك» كلمة تقود موظفاً للإدانة أمام المحكمتين الجزائية والمدنية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أقدم موظف على تهديد زميله إثر خلاف نشب بينهما، بقدرته على إدخاله السجن بأن قال له: «بسجنك»، ليقوم الأخير بفتح بلاغ ورفع دعوى انتهت إلى إدانة المتهم أمام المحكمة الجزائية، وأمرت المحكمة المدنية منح الشاكي تعويضاً قدره 10 آلاف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع الشاكي دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية، طالب فيها إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم كتعويض عن الأضرار والرسوم والمصاريف على سند من القول أن المشكو عليه قام بسب الشاكي أمام زملائه وهدده بالسجن، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، وقدم سنداً لها صورة لحكم صادر من المحكمة الجزائية يشير إلى إدانة المتهم.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الحكم الجزائي الصادر عن نيابة بني ياس الكلية، أنه أدان المتهم عن تهمة سب المجني عليه بعبارات السب الواردة في الحكم، وتم تأييد الإدانة من قبل محكمة الاستئناف، وأصبح نهائياً وباتاً فمن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المشكو عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه. وعليه قضت بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم كما ألزمته بالرسوم والمصاريف.

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