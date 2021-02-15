"مدني الشارقة" يسيطر على حريق نشب في منطقة الصناعية السادسة

المصدر: ​الشارقة – عصام الدين عوض

تمكنت فرق الدفاع المدني في إمارة الشارقة صباح اليوم، من السيطرة على حريق نشب في محل سكراب بالمنطقة الصناعية 6 بالإمارة، حيث خلف الحريق أضرارا طفيفة في المكان واحتراق بعض المعدات والمواد دون وقوع اصابات أو حالات اختناق.

واكد مصدر بإدارة الدفاع المدني بالشارقة أنه ورد بلاغ للإدارة عند الثانية عشرة و 28 دقيقة يفيد باندلاع حريق في الموقع المذكور، وعلى الفور توجهت فرق الاطفاء من مراكز سمنان ومويلح ومركز الميناء مزودة بصهاريج المياه للسيطرة على الحريق ووصلت الفرق الى مكان الحادث، حيث تمت السيطرة عليه ومنع امتداده للمواقع المجاورة، وجار عمليات التبريد في المكان وتم تسليم الموقع للمختبر الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

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