إلزام صاحب سوابق بإعادة أموال مستأجرين

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام صاحب سوابق، عليه بلاغات استيلاء على مال الغير، عن طريق تأجير غرف سكنية «غير موثقة»، بإعادة المبالغ التي تحصل عليها من ضحاياه.

وتفصيلاً، فقد أقامت سيدة دعوى قضائية، ابتغاء إلزام المشكو عليه، بسداد المبالغ المالية المسلّمة له لقاء استئجار وحدة سكنية، عبارة عن غرفة وحمام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن الغرفة بعد أن استلمتها، تبين أنها غير صالحة للسكن، وأن المشكو عليه امتنع عن إرجاع المبلغ.

وأمام هيئة المحكمة، حضرت الشاكية، وقدمت مذكرة شارحة محررة بخط يدها، وقدمت مستندات عبارة عن محاضر تحقيق لدى النيابة العامة، أظهرت أن الشاكية تعرفت إلى المشكو عليه عند عرض صور له، وأنه من أصحاب الأسبقيات.

قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه برد مبلغ 10.000 درهم للشاكية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز