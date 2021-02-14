شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إخفاء بيانات لوحة المركبة
دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم إخفاء بيانات لوحات المركبات الخاصة بهم بأي شكل من الأشكال مثل تحميل #الدراجات_الهوائية او أغراض أخرى يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر.
وذكرت أن المادة رقم 27 "ب" من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على تغريم مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى "عدم وضوح أرقام لوحات المركبة" غرامة مالية قدرها 400 درهم وأكدت الحرص على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح ارقام لوحاتها وفقا لقانون السير والمرور الاتحادي.
#شرطة_أبوظبي تحذر السائقين من إخفاء بيانات لوحة المركبةhttps://t.co/BhqeDOD6D1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wF0hXpaS83— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 14, 2021
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