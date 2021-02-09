تغريم مشاركين بحفل خاص في دبي 15 ألف درهم لكل منهم

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت شرطة دبي بالتعاون مع دائرة السياحة منظم حفلة خاصة في شقته من دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وحررت مخالفات بقيمة 50 ألف درهم كما تم تغريم كل شخص مشارك في الحفل 15 ألف درهم.

وكانت شرطة دبي بالتعاون مع دائرة السياحة قد ضبطت أمس وتحررت مخالفات بقيمة 50 ألف درهم لعدة أشخاص أقاموا حفلة خاصة في يخت تجاري دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتم إيقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر.

وفي إطار آخر قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أيام الخميس والجمعة والسبت بإغلاق محلين ومخالفة 31 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محال الأسواق المفتوحة في: البدع، نايف، السوق الكبير، الرفاعة، الفهيدي، هور العنز، السبخة، القوز، الضغاية وفي المراكز التجارية.

وخلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 1207 محال، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة لتشمل الأنشطة التالية، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، منظم رحلات سياحية داخلية، تجارة عامة، تجارة المجوهرات، محل تجزئة، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة المنسوجات والأقمشة، تجارة مواد البناء، تجارة لوازم التدخين، متجر متعدد الأقسام، سوبرماركت، تفصيل وخياطة الملابس النسائية، صرافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز