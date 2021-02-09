وفاة 4 عمال وإصابة 9 آخرين آسيويين بحادث مروري في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أسهمت جهود دوريات الاختصاص بشرطة الشارقة وجناح الجو والإسعاف الوطني بالشارقة في الحفاظ على سلامة مستخدمي شارع خورفكان الجديد وإنقاذ عدد من العمال بعد تدهور حافلتهم، نتيجة الانحراف المفاجئ الذي أسفر عن وفاة أربعة عمال من الجنسية الآسيوية، وإصابة 9 آخرين كانوا جميعاً ضمن ركاب الحافلة.

وفور وقوع حادث تدهور الحافلة الصغيرة لنقل العمال تم إغلاق الشارع من الاتجاهين، للسماح للطائرة المروحية التابعة لجناح الجو في الشارقة بنقل المصابين واحتواء الآثار الناجمة عن الحادث.

بلاغ

وقال الرائد عبد الله المنذري، رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة، إن بلاغاً ورد لغرفة العمليات عند الساعة 6:10 من صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث تدهور حافلة صغيرة تابعة لإحدى الشركات بشارع خورفكان الجديد عند تقاطع السيوح بالاتجاه إلى تقاطع طوي السامان، وكانت تقل ( 14) راكباً، إضافة للسائق، حيث انتقل إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ دوريات المرور وأعضاء من لجنة الحوادث المرورية بشرطة الشارقة، والإسعاف الوطني، وطائرة تابعة لجناح الجو بالشارقة، حيث باشر المختصون في انقاذ المصابين، كما قام أفراد الدوريات بإغلاق الطريق على المسارين للسماح للطائرة وسيارات الإسعاف بإخلاء المصابين ونقلهم إلى عدد من المستشفيات بالإمارة، والإمارات المجاورة، واحتواء الآثار الناجمة عن الحادث في المكان.

انحراف

وأوضح الرائد المنذري أنه تبين من خلال المعاينة والتخطيط الأولي، أن الحادث وقع بسبب الانحراف المفاجئ، ونتج عن ذلك وفاة 4 عمال من ركاب الحافلة مباشرة بموقع الحادث، وإصابة 9 عمال آخرين تراوحت إصاباتهم بين البليغة، والمتوسطة، والبسيطة.

وأعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن أسفها لوقوع مثل هذا الحادث، داعيةً قائدي المركبات إلى التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق، وضرورة التقيد بالسرعات المحددة لكل شارع، خاصة عند التقاطعات والمنعطفات والمنحنيات والأنفاق، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، متمنية السلامة للجميع.

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