يخاطر بصحته ومصيره ويبتلع 1.2 كيلو هيروين

المصدر: دبي - رامي عايش

من أجل حفنة المال وأطماع ضيقة، خاطر زائر آسيوي بصحته وبمصيره وعمره، عندما وافق على نقل مواد مخدرة من موطنه إلى دبي، عن طريق ابتلاعها على شكل كبسولات.

وبحسب النيابة العامة التي أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، فان زائرا آسيويا عمره 34 عاما ابتلع 144 كبسولة احتوت على 1170 غراما من الهيروين، جلبها في أحشائه جواً إلى دبي لتسليمها إلى أحد الأشخاص مقابل حصوله على مبلغ من المال، غير أن الأجهزة الأمنية اشتبهت به لدى وصوله إلى صالة القادمين في المطار، فأوقفته وأخضعته للفحص عبر جهاز كشف الأحشاء، ولاحظت وجود أجسام غريبة دلت على ابتلاعه كبسولات للسموم المخدرة.

واعترف المتهم في حينها بما أسند اليه من جلبه للمضبوطات بداخل أحشائه لإيصالها إلى أحد المروجين في الدولة.

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