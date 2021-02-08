بلدية الذيد تضبط مصنع أعلاف مخالف وعاملين مخالفين للإقامة

المصدر: الشارقة - البيان

ضبطت بلدية مدينة الذيد، مصنعاً للأعلاف منتهية الصلاحية، وسكن عمال، غير مرخصين من الجهات الرسمية، داخل مزرعة تقع على طريق الذيد ـ وشاح. وأفادت البلدية بأن مفتشيها عثروا على 4 أشخاص، من جنسية دولة آسيوية، منهم 2 مخالفين لقوانين الإقامة في الدولة، يشغلون مصنع التعبئة ويتولون عملية التوزيع.

وقال سالم سعيد بن خميس الطنيجي رئيس قسم العمليات في بلدية مدينة الذيد، أن فرق التفتيش التابعة لأقسام العمليات، الصحة العامة، السلامة والتفتيش البلدي، والهندسي في البلدية، وبالتنسيق مع مركز شرطة الذيد، ضبطت كميات من الأعلاف مجهولة المصدر غير مطابقة للمقاييس والمواصفات المطلوبة للاستهلاك الحيواني ويبدو العفن عليها ظاهرًا للعيان نتيجة الرطوبة وسوء التخزين، وأن عمال المصنع يعيدون فرزها، وتصنيفها وتعبئتها في أكياس مدون عليها بيانات مغلوطة وتاريخ صلاحية حديث، لشركة وهمية غير مرخصة، ثم يوردونها إلى المحال التجارية، كما ضبط فريق التفتيش سكناً غير مرخص يقيم فيه العاملون المخالفون.

توجيهات

وتابع أن عملية الضبط تأتي في إطار توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة للتصدي لمخالفات وتجاوزات أصحاب المزارع الذين يستغلونها لأغراض غير قانونية، لما لذلك من إضرار بالأمن العام والصحة العامة. وعثر المفتشون على آلة خياطة خاصة لتغليف الأكياس، وميزان سعة 200 كغم، و185 كيسا سعة 25 كغم من أعلاف الماشية معبأة ومعدة للبيع، 45 كيسا زنة 20 كغم معدة للخيول، 32 كرتون زنة 15 كغم من التين المجفف، 248 جوالا من القمح زنة 25 كغم، 33 جوال عدس زنة 40 كغم، 225 جوالا من قشور العدس زنة 25 كغم، و 45 جوال فول زنة 30 كغم، إضافة إلى أكياس تعبئة وعلب كرتون فارغة، فيما ضُبطت مركبة محملة بأعلاف مجهزة للتوريد.

حرص

وأشار الطنيجي إلى حرص البلدية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي تشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، لافتاً إلى التوجيه المستمر لمفتشي الأقسام المختلفة في البلدية لحثهم على متابعة المزارع، من خلال الدوريات وعمليات التفتيش وضبط المخالفين وردعهم.

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