ضبط 34 كيلو غراماً ماريغوانا في أمتعة زائر

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة المحكمة الجزائية في دبي اليوم زائرا أفريقيا بتهمة جلب وحيازة كمية كبيرة من الماريغوانا أخفاها في كيسين كبيرين أثناء قدومه إلى الدولة عبر مطار الامارة.

وذكرت النيابة أن المتهم جلب وحاز نحو 34.4 كيلو غراما من المواد المخدرة المذكورة ، مطالبة بإيقاع أشد العقوبات الجزائية بحقه وإبعاده عن الدولة.

وشهدت مفتشة في جمارك المطار في التحقيقات، بتكليفها في تفتيش أمتعة المتهم بعد الاشتباه به عند وصوله صالة القادمين، حيث كان يحمل كيسين كبيرين ، وتبين بعد معاينتهما احتواؤهما على الماريغوانا .

وأضافت أن المتهم كان يضع مواد أخرى غير الماريغوانا داخل أحد الكيسين، ولكنها غير معروفة، مشيرة إلى أن المذكور أنكر علمه بطبيعة الموادة المضبوطة، مدعيا انه استلم الكيسين لتوصيلهما الى دبي.

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