شرطة أبوظبي: 200 ألف اتصال تلقتها خدمة" أمان" خلال العام 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقت "أمان" القناة الأمنية التابعة لشرطة أبوظبي 200 ألف اتصال في العام 2020 ضمن جهودها للمحافظة على الأمن والاستقرار المجتمعي، وتحقيق التواصل بين أفراد المجتمع والشرطة.



وأكد النقيب سلطان سالم الساعدي مدير فرع خدمة أمان في إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة، اهتمامها المتواصل بتعزيز الأمن والأمان لتعزيز المكانة العالمية الرائدة للعاصمة كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وسلامة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.



وحث الجمهور على التعاون في التصدي لجميع السلوكيات السلبية عبر الاتصال بقنوات الشرطة المتعددة، مؤكدا أن تكامل جهود الشرطة لا يتحقق إلا عبّر التعاون المشترك بين مختلف قطاعات وافراد المجتمع.



وأشار إلى أن "أمان" تتعامل مع كافة المعلومات بصورة آمنة وسرية واحترافية بحيث يتم تمرير المعلومات الواردة إلى الجهات ذات الاختصاص في إدارات وأقسام ومراكز الشرطة، والتي تقوم بدورها بالمتابعة وإجراء اللازم للتعامل معها سواء أكانت معلومات (أمنية أو مجتمعية أو مرورية).



وذكر أن الخدمة تتوفر على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها، وذلك بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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