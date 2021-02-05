«استئناف الشارقة» تنظر قضية قتل ارتكبها شقيقان

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

نظرت محكمة استئناف الشارقة قضية قتل ارتكبها شقيقان من جنسية دولة خليجية «18، و23 عاماً» أسندت لهما النيابة العامة في الشارقة تهمة القتل عمداً، حيث أسقطا المجني عليه من على سيارة، ودهساه بها قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتشير أوراق الدعوى القضائية إلى أن الجريمة وقعت العام الماضي مطلع شهر يوليو، حيث ورد بلاغ للشرطة بوجود حالة وفاة لشخص آسيوي في نهاية العقد الخامس من العمر، وبالانتقال إلى مسرح الجريمة تم العثور على جثة المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول 23 سنة، وشقيقه المتهم الثاني «18»سنة وفقاً لأمر الإحالة تهم القتل العمد، وسرقة مال منقول بالإكراه من محل متخصص لبيع لوازم التدخين، كما وجهت إلى أحد المتهمين أربع تهم إضافية هي قيادة المركبة الموصوفة في محضر تحقيقات الشرطة على الطريق العام دون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه وارتكبا من خلالها جريمة القتل، كما امتنع عن إبلاغ أقرب مركز شرطة بالحادث لمدة تزيد عن ست ساعات دون عذر مقبول.

ووجهت له النيابة العامة أيضاً تهمة نقل لوحة أرقام من مركبة أخرى إلى مركبته بدون موافقة سلطة الترخيص، كما اتهمته بالامتناع عن الوقوف بدون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري، وأمرت بإحالة الشقيقين إلى المحكمة لمعاقبتهما وفقاً لمواد الإحالة وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 384 البند 2 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1،2،3،4،5 و1و49 و4 و5 و57|1 من قانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته، مطالبة بتطبيق أشد العقوبة بحقهما.

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