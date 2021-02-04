15 إصابة في حادث سير بين مركبتين بسبب التجاوز الخاطئ

المصدر: دبي - البيان

أدى حادث تصادم وقع بين مركبتين على شارع حصاه بالقرب من سيح شعيب في إمارة دبي، إلى إصابة 15 شخصاً بإصابات متفاوتة، وذلك بسبب التجاوز الخاطئ لقائد أحد المركبتين.

وأكد العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أنه في صباح اليوم الخميس، تلقى مركز القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي بلاغاً عن وقوع حادث اصطدام بين مركبتين إحداهما من نوع "ميني فان" في منطقة سيح شعيب، حيث انتقلت على الفور الدوريات الشرطية المرورية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على وجه السرعة.

وأضاف العميد المزروعي" أنه من خلال المعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث يعود إلى التجاوز الخاطئ والذي أسفر عن حدوث اصطدام مباشر بين المركبتين وأدى إلى وقوع هذا العدد من الإصابات"، مبيناً الإصابات توزعت بين 4 إصابات بليغة، و7 متوسطة و4 بسيطة، حيث تم تقديم الإسعافات والخدمات الطبية للمصابين ونقل الحالات البليغة للمستشفى.

ودعا العميد سيف مهير المزروعي، السائقين إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم تجاوز المركبات بصورة خطرة، والانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق، مناشداً الجميع بالالتزام وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتقيد بقانون السير والمرور، حفاظاً على أرواح وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.



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