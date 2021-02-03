أدوية تتسبب في إنهاء خدمات مضيفة طيران

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تسببت أدوية طبية موصوفة في إحداث زيادة كبيرة في وزن مضيفة طيران، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بآلام في منطقة الظهر والقدمين، مما دعا جهة عملها إلى اتخاذ قرار بإنهاء خدماتها. وشرعت المضيفة في رفع دعوى قضائية ضد جهة عملها والمركز الطبي، تطالبه فيها بإلزامهما بدفع مبلغ 100 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وعند تداول الدعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، حضرت الشاكية بوكيل محام ولم يمثل المشكو عليهما رغم إعلانهما قانوناً.

وعقبت المحكمة بأن القانون ينص على أنه لا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية وعليه قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعية بالمصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز