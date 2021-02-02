بلدية دبي تنجز ترقيم 10 آلاف شجرة غاف

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي لــ«البيان» أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ترقيم أشجار الغاف في 177 منطقة منذ انطلاق المشروع، والتي استهدفت ترقيم 10 آلاف شجرة معمرة من أشجار الغاف الطبيعية في المنطقة الحضرية بمدينة دبي.

وأضاف: بدأت المرحلة الثانية مع بداية عام 2021 وتستهدف ترقيم أشجار الغاف في 49 منطقة أخرى في دبي، مبيناً أنه تم البدء بالتنفيذ وترقيم أول شجرة في فبراير 2017، وسبق ذلك عدة سنوات تحضيرية تمت فيها تجربة المشروع في بعض المناطق وتحديد الموارد المطلوبة وحجم العمل وإعداد خطة وبرنامج التنفيذ.

جهود

وأوضح داوود الهاجري أن بلدية دبي حريصة جداً على المحافظة على أشجار البيئة المحلية المعمرة التي ارتبطت بالإنسان في الدولة منذ القدم، منوهاً بأن الدائرة أولت هذه الأشجار كل اهتماماتها من حيث الاستنبات في المشاتل والاستخدام في مشاريع التشجير ونقل المتأثر منها بمشاريع تطوير البنية التحتية وإعادة زراعتها في مواقع جديدة.

أشجار معمرة

وأضاف: تقوم بلدية دبي ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية بتنفيذ مشروع حصر وترقيم أشجار البيئة المحلية الطبيعية المعمرة كالغاف وضمان المحافظة عليها واستمرار زراعتها وهي من مسؤوليتها البيئية والاجتماعية، تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي الخاص بحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، منوهاً بأن بلدية دبي بدأت هذا المشروع بترقيم أشجار الغاف الطبيعية كونها أهم شجرة بيئة محلية مرتبطة بالهوية الوطنية وارتباطها منذ القدم بالإنسان في الإمارات وأصبحت من تراث هذا الوطن، كما تسعى إلى نشر الوعي لدى جميع فئات المجتمع بأهمية أشجار الغاف والمحافظة عليها وتعريفهم بأنها أشجار محمية بالقانون، وسننتهي قريباً من قاعدة بيانات أشجار الغاف الطبيعية في الإمارة وتوثيق المعلومات الخاصة بها وكذلك متابعة حالة الأشجار الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ عليها.

معلومات

ومن جانبه أوضح محمد العوضي مدير إدارة الزراعة والري في بلدية دبي «أن البلدية لديها قاعدة بيانات بجميع الأشجار التي تمت زراعتها وتتم صيانتها من قبل البلدية وموثقة على نظام المعلومات الجغرافية ببلدية دبي، إضافة إلى بيانات أشجار الغاف الطبيعية التي تم ترقيمها».

وتابع: «يتم تحديد مواقع الأشجار بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية إضافة إلى الزيارات الميدانية ومن ثم يتم تحديد موقعها بعد الزيارة الميدانية بالإحداثيات ويتم التقاط صورة للشجرة وتحديد قطرها وحالتها وتاريخ معاينتها باستخدام جهاز تحديد المواقع وبرنامج إلكتروني تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض وتثبيت لوحة خشبية تحمل رقماً متميزاً مكتوباً عليها إنها شجرة محمية بالقانون ولا يجوز قطعها أو إلحاق الضرر بها إلا بتصريح من البلدية في حال الضرورة».

ترقيم

وتابع: «يتم ترقيم الأشجار المعمرة المشمولة بالحصر الأول برقم مسلسل من 1 إلى 10000، وذلك بالاستعانة بالأنظمة الذكية بالرقم المسلسل بحيث يكون كود خاص لكل شجرة من أشجار الغاف المعمرة ويتكون هذا الكود من بيانات تعريفية للشجرة «طبيعية أو مزروعة»، إضافة إلى الحرف الأول من اسم الصنف واسم النوع للشجرة ورقم الشارع والمنطقة الجغرافية الموجودة فيها وتحديد المكان يميناً أو وسطاً أو يساراً بالنسبة إلى الشارع وإحداثيات الموقع المزروعة فيه. وإدخال الأشجار المعمرة التي يتم الانتهاء من ترقيمها في نظام GIS وعمل بطاقة تعريفية إلكترونية لكل شجرة بدلالة الرقم يسجل فيها جميع بيانات الشجرة المورفولوجية والفسيولوجية والتاريخية مع صورة للشجرة».

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