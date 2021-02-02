28 ألف درهم تعويضاً لصاحب رقم هاتف مميز

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، رجلاً بأن يؤدي 28 ألف درهم، لصاحب رقم مميز، إثر تخلفه عن سداد القيمة المالية المتفق عليها على بيع الرقم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي، بدعوى قضائية قال فيها بأنه كان يمتلك خط هاتف مميزاً، ورغب في بيعه وأبدى المشكو عليه رغبته في الشراء، مقابل مبلغ مالي وقدره 25 ألف درهم ،سدد منها المدعى عليه مبلغ ألفي درهم ،وتم نقل الخط للمشكو عليه ،على أن يتم سداد المبلغ إلا أن المشكو عليه امتنع من سداد المبلغ وأخذ يماطل مما أضر بالشاكي.

وطالب المحكمة بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ 23 ألف درهم باقي قيمة الهاتف غير المدفوعة ،بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء التأخير.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن حرمان الشاكي من المبلغ ألحق به أضراراً مادية ومعنوية، تمثلت المادية منها بحرمانه من الاستفادة واستغلال المبلغ الذي تخلف المشكو عليه عن سداده، وعدم استفادة الشاكي منه فيما خصصه له طوال الفترة السابقة ،وكذلك ما أصابه في شعوره من حزن وأسى بسبب خطأ المشكو عليه، مما ترى معه المحكمة وجوب تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب خطأ المشكو عليه.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 23 ألف درهم باقي قيمة الرقم المميز، ومبلغ 5 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار.

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