وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث سير بين 3 حافلات بدبي

أدى حادث تصادم وقع بين 3 حافلات على شارع الخيل في دبي، عن وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين بإصابات متفاوتة، وذلك بسبب انحراف مفاجئ لقائد إحدى الحافلات عن مساره، واصطدامه بالحافلتين اللتين كانتا تسيران في مسارهما الصحيح.

وانتقل العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي يرفقه نائبه بالوكالة المقدم محمد عبدالله خلفان، ومناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها، كما تم على وجه السرعة أخذ الاجراءات اللازمة.

وحول الحادث، أوضح العميد سيف مهير سعيد المزروعي، أنه في صباح اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة والنصف تلقت غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي بلاغاً عن وقوع حادث اصطدام بليغ بين 3 حافلات على شارع الخيل حيث انتقلت على الفور الدوريات الشرطية المرورية إلى مكان الحادث".

وأضاف العميد المزروعي" أنه من خلال المعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث يعود إلى انحراف حافلة من مسربها إلى جهة اليسار ما تسبب في اصطدامها بحافلة أخرى كانت في مسارها الصحيح، ومن شدة الاصطدام انحرفت مرة أخرى إلى جهة اليمين واصطدمت بالحافلة الثانية، ثم انحرفت واصطدمت بحاجز حديدي وتدهورت، ما أسفر عن وفاة الشخصين وإصابة 10 آخرين بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة.

وأكد العميد سيف مهير المزروعي أن من أخطر السلوكيات التي حذرت شرطة دبي منها مراراً الانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق، مشيراً إلى أن معظم الحوادث التي وقعت في الشوارع الخارجية كانت نتيجة مخالفات وأخطاء تسببت في إزهاق أرواح أبرياء، مناشداً الجميع بالالتزام وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتقيد بقانون السير والمرور، حفاظاً على أرواح وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

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