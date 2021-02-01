شرطة أبوظبي تسجل 126 مخالفة لعدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي 126 مخالفة لعدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية في العام 2020م .

و دعت السائقين ضمن حملة درب السلامة إلى أهمية الاستعداد الدائم لإفساح الطريق والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرور هذه المركبات لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث مؤكدة أهمية افساح الطريق لهذه المركبات وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلة حركتها أو تأخيرها.

وأوضحت أن مخالفة عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوما و6 نقاط مرورية.

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