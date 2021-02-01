شرطة دبي تنبّه بـ 5 إجراءات عليك اتخاذها عند تعرضك لحادث مروري

المصدر: البيان الإلكتروني

تحت بند الإجراءات السليمة عند وقوع الحوادث البسيطة، نشرت شرطة دبي مجموعة نصائح موجهاً للسائقين عند وقوع الحوادث المرورية، والإجراءات الواجب عليهم اتخاذها والتي تؤمن سلامتهم وسلامة الطريق.

قم بتأمين نفسك بإخراج المركبة من الطريق والوقوف على الجانب الأيمن. لا تقف وسط الطريق بتاتا. قم بتشغيل الإشارات التحذيرية. وضع علامة التنبيه "المثلث". الإبلاغ عن الحادث عن طريق الاتصال بالرقم 901، او عبر استخدام تطبيق شرطه دبي واتباع الخطوات الصحيحة لإصدار تقرير حادث مروري. الانتباه لحركة المركبات وعدم التغافل عن الطريق.

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