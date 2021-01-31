"موقوف" حاول رشوة شرطيين لإطلاق سراحه

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت المحكمة الجزائية في دبي اليوم "الأحد" حكمها في قضية عرض رشوى 200 ألف درهم "مناصفة " على شرطيين من شرطة الإمارة، وأمرت بحبس الراشين سنتين وغرامة مماثلة للمبلغ المذكور.

وكان شرطيان من قسم مباحث أحد المراكز الشرطية في دبي رفضا رشوة قيمتها 100 ألف درهم لكل واحد منهما، عرضها عليهما "موقوف" آسيوي مقابل اخلاء سبيله وتخليصه من القضية الموقوف على ذمتها، وتمكينه من مغادرة المركز.

وجاء في ملف القضية، ان رقيباً وشرطياً اول يعملان في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في قسم مباحث أحد المراكز، ويختصان بحراسة المتهمين، تفاجآ بالموقوف يعرض عليهما الرشوة الموصوفة مقابل تحريره من الحبس، بعد القاء القبض عليه بموجب بلاغ حول واقعة سرقة بالإكراه، واوهماه بانهما موافقين على "الصفقة"، من أجل الايقاع به وبمعاونين له متلبسين في عملية الرشوة اثناء تسليمهما المبلغ لهما.

وحتى يؤكدا له موافقتهما على "العرض" سلماه هاتفه النقال، لتمكينه من اجراء اتصالاته و تدبير المبلغ، حيث تواصل مع اثنين من أصدقائه وهما شريكاه معه في هذه القضية، وطلب منهما التوجه إلى مكتبه واحضار دفتر الشيكات إلى المركز، من أجل تحرير شيك بالمبلغ المتفق عليه مع الشرطيين، وبالفعل أحضرا "الدفتر" إلى المركز وحرر لهم "الموقوف" شيكا بـ 150 ألف درهم، على ان يدفع لهما الـ 50 ألف درهم المتبقية بعد خروجه من التوقيف، فوافقا على ذلك، غير ان معاونيْه، لم يتمكنا من صرف الشيك لصالح المستفيدين منه كون ان البنك اشترط موافقة صاحب الشيك على المبلغ لان المبلغ الوارد فيه كبير، وعليه عادا إلى المركز واخبراه بذلك، فسلمهما بطاقة الصراف الآلي التي تمكنا بواسطتها من سحب 50 ألف درهم فقط وهو الحد المسموح به لسحب مبالغ منه في اليوم الواحد من بطاقة صاحب الحساب.

واثناء تسليم المبلغ الإخير وهو 50 ألفاً إلى "الراشي" في مركز التوقيف، تم ضبطه وشريكيه، متلبسين في جريمة الرشوة التي كان "الاخيرين" على علم بالغرض منها.





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