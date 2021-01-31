محاكم دبي تكشف عدد القضايا التي فصلتها خلال أزمة كورونا

المصدر: وام

تحرص محاكم دبي على تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق الناس وتطبيق القانون على كافة أفراد المجتمع دون أي تحيّز أو تهاون من خلال الدقة وسرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وتوثيق العقود والمحررات بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة لتجسيد رؤيتها في أن تكون "محاكم رائدة ومتميزة عالمياً".

وأشار سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن محاكم دبي واصلت مسيرتها الرائدة في تحقيق سيادة القانون في ظل أزمة كورونا خلال 2020 حيث بلغ عدد القضايا المسجلة في محكمة التمييز (2821) قضية وعدد القضايا المحكومة (2659) قضية وفي محكمة الاستئناف بلغ عدد القضايا المسجلة (11222) قضية وعدد القضايا المحكومة (11031) قضية أما في المحاكم الابتدائية فقد بلغ عدد القضايا المسجلة (28045) قضية وعدد القضايا المحكومة إلى (30227) قضية.

وأضاف سعادته أن عدد القضايا المسجلة الكترونياً بلغ (97245) قضية وبلغ عدد الطلبات الذكية (590560) طلبا حيث أن عملية التقاضي وإدارة الأحكام عن بعد تعتبر تتويجاً لسلسة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية وأتمتة إجراءات المحاكم مؤكداً أن محاكم دبي تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية والمساهمة على بناء مستقبل خال من الورق في عام 2021.

وذكر مدير عام محاكم دبي أن المحاكم استأنفت تقديم خدماتها عن بعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث بإمكان متعاملي الدائرة من المحامين والمتقاضين استخدام الأنظمة التقنية الحديثة للدخول إلى الجلسات القضائية المرئية والتقديم على مختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم دبي.

حيث أعلنت محاكم دبي مسبقاً بشأن إجراءات التقاضي عن بعد واستمرارية خدمات المحاكم والتي تتيح فيها للمتقاضين والمحاميين استخدام الأنظمة الالكترونية للدائرة أو الدخول على نظام الطلبات الذكية والتسجيل في برنامج السالفة بحساب مستخدم موثق أو من خلال جميع قنوات التسجيل المتوفرة كما تتم كافة الدعاوى والطلبات والتسوية الودية عن بعد من خلال مكاتب المحاماة أو مكاتب التعهيد أو عن طريق النظام الالكتروني للمحاكم.

ويتم إجراء كافة الإعلانات القضائية بواسطة الرسائل الهاتفية أو البريد الالكتروني وتعتمد البيانات المستمدة من حساب الدخول الذكي ويتم تحضير كافة الدعاوى عن بعد بتقنية الاتصال المرئي أو الصوتي وذلك بالحضور عن بعد وتبادل المستندات وإصدار القرارات اللازمة.

وقدم سعادته الشكر للقضاة تقديرا لدورهم في تطوير مسيرة القضاء مؤكداً انه في ظل هذه الأزمة نعيش مرحلة استثنائية وعلينا أن نتكاتف جميعاً لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية الطارئة ضماناً لاستمرارية وسهولة إجراءات التقاضي وحفاظاً على حقوق المتقاضين.

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