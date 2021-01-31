حبس مغني ويوتيوبر خليجي شهير لإدانته بزراعة وتعاطي الحشيش مع فاشنيستا عربية

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت المحكمة الجزائية في دبي اليوم حكما بحبس أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، من جنسية خليجية، 6 شهور والإبعاد عن الدولة، لإدانته بتهمة زراعة مخدر الحشيش داخل الشقة التي يقطنها لغرض التعاطي، وتسهيل تعاطيه لفتاة "فاشنيستا" عربية الجنسية كانت برفقته.

وبحسب التحقيقات في هذه القضية التي باشرت "جزائية دبي" النظر فيها نهاية أغسطس الماضي، فإن المتهم البالغ من العمر 18 عاما، مغني راب، و "يوتيوبر" و"انستغرام"، و"سناب شات" وهو "مشهور جدا"، ومتابعوه على منصات التواصل الاجتماعي بالملايين وخصوصاً شريحة المراهقين، كما أنه يعيش حياة الأثرياء رغم حداثة سنه.

ودلت التحقيقات أن ثمة معلومات وردت إلى شرطة دبي تفيد بحيازة المذكور للمخدرات وتعاطيه لها وتوفيرها لأصدقائه، وبمداهمة مقر سكنه الكائن في منطقة راقية وسط دبي، عثر على 3 شتلات حشيش مزروعة داخل جهاز ضوئي مخصص للإنبات.

كما ضبطت الشرطة برفقة "المشهور" شابين آخرين وفتاة، وأحالت ملفاتهم إلى محكمة "الأحداث والجنح والمخالفات" لنظر قضيتهم ومحاكتهم عن تهمة التعاطي، اضافة الى العثور على مخدرات ملفوفة في سجائر، وأخرى داخل الثلاجة.

وأقر المتهم عند إلقاء القبض عليه بأن صديقه الذي كان متواجداً في الشقة وقت المداهمة، هو الذي جلب له نبات المخدر إلى الشقة وأن "الأخير" اشتراه من شخص مجهول، كما أقر بتزويده الفتاة القاصر بالحشيش مرتين دون مقابل.

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