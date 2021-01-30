شرطة عجمان تسوي خلافات مالية بقيمة 10 ملايين ونصف خلال عام 2020

المصدر: وام

تمكنت مبادرة "راجع وفالك طيب" والتي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان بهدف تسوية الأمور المالية للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية كبيرة من تسوية خلافات مالية بقيمة تزيد عن 10 ملايين ونصف المليون درهم خلال عام 2020، وذلك ضمن إطار جهود شرطة عجمان لتعزيز سعادة المتعاملين.

وأشاد سعادة العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مركز الشرطة الشاملة بشرطة عجمان بجهود القائمين على المبادة لما حققته من إنجاز باهر منذ انطلاقها، حيث تمكن القائمون على المبادرة من تسوية التعثرات المالية خلال عام 2020 لعدد 724 متعاملاً من مواطنين ومقيمين، بمجموع مبالغ وصل إلى 10 ملايين و569 ألفاً و850 درهما على مستوى مراكز الشرطة في الإمارة مشيرا الى انه تم الاتفاق مع

المتعاملين المتعثرين لسداد إيجار المركبات والعقارات وغيرها على آلية سداد ترد الحق لأصحابه دون أن تثقل كاهلهم أو ترهقهم بالغرامات المالية الناجمة عن تأخر دفع المستحقات.

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