"جزائية دبي" تنتقم لطيار تعرض لجريمة سرقة وابتزاز بصورة فتاة

المصدر: دبي - رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي أفريقياً بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة، وغرامة مالية، لثبوت تورطه مع تشكيل عصابي من موطنه في استدراج طيار في إحدى شركات النقل الوطنية إلى شقة فندقية بصورة فتاة لسرقته وابتزازه بعد تهديده وتصويره عارياً.

الطيار البالغ من العمر 47 عاما والمنحدر من إحدى دول أمريكا الشمالية، تعرف عبر الواتساب إلى فتاة أخبرته أنها أمريكية، ودعته لشقتها لتناول كوب من الشاي معها، فقبل الدعوة، وما أن وصل وطرق الباب، حتى وجد نفسه وكأنه يفتح باب جحيم، إذ استقبلته امرأة أفريقية، سألها عن "صديقته الجديدة"، فأخبرته أنها تنتظره في الداخل، فدخل، لكنه لم يجدها، وإنما وجد 4 من الرجال، ومثلهم من النساء، وجميعهم من الجنسية عينها، استقبلوه بالضرب على أنحاء متفرقة من جسده، وأجبروه على خلع ملابسه، وأخذوا هاتفه، وصوروه عارياً، واستولوا على بطاقاته البنكية.

ولما رفض الطيار تسليم العصابة الأرقام السرية لتلك البطاقات، أخرجت إحدى الفتيات مكواة ملابس حاراً، وهددته بكيِّ جلده إذا ظل مصرّا على الرفض، فخاف، وأفرج عن تلك الارقام التي "تلقفوها"، وكلفوا أحدهم باستخدامها للتأكد من صحتها، فسحب مبالغ مالية من حساب المجني عليه قرابة 19450 درهما، وعاد إلى الشقة ليعطيهم إشارة الافراج عنه، قبل الهروب الجماعي من المكان.

وبعد التحري والبحث عن الجناة، وربط أفعالهم الإجرامية ببلاغات سابقة ومماثلة في أسلوب الاحتيال والابتزاز، تم التعرف إلى هوياتهم، ومنهم الأفريقي المشار إليه، والذي عاقبته المحكمة بالحبس والإبعاد والغرامة.

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