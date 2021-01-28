آسيوي يرتكب جريمة اختلاس ويهرب لبلده بطريقة ماكرة

المصدر: دبي-رامي عايش

تمكن موظف آسيوي من تنفيذ جريمة اختلاس نحو 820 ألف درهم بالاشتراك مع مديره العربي، والهروب من الدولة بطريقة ماكرة دون استلام جواز سفره من مقر عمله.

ودلت التحقيقات في هذه القضية التي نظرتها المحكمة الجزائية في دبي اليوم، أن الموظف الهارب ومديره العربي في شركة قابضة تضم 55 شركة تجارية وصناعية، زوروا 180 صورة ضوئية لمعاملات رسوم خدمية تخص إحدى الجهات الحكومية، لتغيير قيمة تلك الرسوم ونوع المعاملة واسم الشركة وأسماء موظفين فيها، وقدماها إلى الشركة المجني عليها للاحتجاج بصحتها.

كما دلت التحقيقات ان المذكورين اختلسا بموجب عملية التزوير تلك 820 ألف درهم من الشركة المسلمة اليهما على وجه الوكالة أضراراً بأصحاب الحق، وأنه بانكشاف أمرهما، سارع الموظف الآسيوي بالهروب من الدولة

بعد ادعائه أمام الشرطة فقدان جواز سفره، وحصوله على خطاب سلمه لسفارة بلده التي أصدرت له تصريح مغادرة.

التدقيق الداخلي

ومن خلال التدقيق الداخلي في الشركة، تبين أن المتهمين زورا المعاملات الخاصة بعمال مجموعة الشركات المجني عليها لدى الجهة الحكومية، واختلسا الرسوم الخاصة بتلك المعاملات، حيث غيرا قيمة الرسوم وزاداها في المستندات التي سلماها إلى الشركات المجني عليها .

كما غيرا نوع المعاملات وقيمتها وأسماء الشركات و الموظفين الواردة فيها ثم طبعاها وسلماها إلى شركات المجموعة لاختلاس أموالها التي دفعتها كرسوم لتلك المعاملات بناء على ما جاء في المستندات المزورة المقدمة من المتهمين في الدعوى.

وباشر ممثل عن المجموعة في تحقيقات النيابة الى ان المتهمين تعمدا عدم إعلام قسم الحسابات لدى المكتب الرئيسي للمجموعة بالرسوم التي حصَّلاها من الشركات التابعة لها لإنجاز المعاملات الخاصة بعمالها حيث اكتفيا بالإبلاغ عن جزء منها ، وأما الجزء الآخر فاختلساه، وعليه تم إعداد تقارير الخبرة الحسابية والمرفقة بملف الدعوى بالمبالغ التي تم اختلاسها والتي بلغ مجموعها قرابة 820 الف درهم.

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